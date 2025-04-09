恒生指數｜特朗普再加關稅「跌唔落」？恒指跌幅收窄至逾100點(持續更新)

中美關稅戰升溫！美國總統特朗普決定周三起對華商品額外加徵50%關稅，累計對華徵收關稅達104%。恒生指數今日(9日)低開632點，報19,494點，再次失守兩萬點關口；國指最新報7,198點，低開232點，科指報4,373點，低開194點。
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【10:17更新】恒指跌幅大幅收窄至157點，報19,972點，挑戰兩萬關，大市成交1,189億元。
滙豐長和續軟 中芯逆市升一成冠藍籌
【10:00更新】截至發稿，騰訊跌逾2%或11元，報429.2元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，失守100元，報99.1元；美團(3690)跌逾1%，報138元；小米(1810)逆市升0.6元，報39.5元。
金融股方面，滙豐(005)跌2元，報70.65元；友邦(1299)跌逾4%或2.35元，報50.9元；港交所(388)跌逾3%或10.2元，報288.2元。
長和(001)跌逾3%或1.3元，報37.8元；中芯國際(981)逆市升近一成，報43.2元。
出口股續涯沽，申洲國際(2313)跌近6%或2.75元，報43.3元；東方海外(316)跌3.6元或3.7%，報93.95元。
聯想集團(992)跌逾7%或0.51元，報7元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)