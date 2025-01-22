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財經
2025-01-22 12:40:00

恒生指數｜特朗普或2.1加中國關稅　港股半日跌270點　2萬關再度不保(持續更新)

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特朗普討論下月加中國關稅，港股今開市失守2萬關口。(資料圖片)

特朗普討論下月加中國關稅，港股今開市失守2萬關口。(資料圖片)

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美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。受消息影響，恒生指數今日(22日)止升低開109點，報19,997點，再度失守2萬關口，成交20.8億元，科指跌1%，報4,644點。

延伸閱讀：常理革命突破常理 特朗普只顧美優先

美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。(AP)

美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。(AP)

新東方跌兩成半   中芯升2%冠藍籌

【12:30更新】恒生指數半日跌270點，報19,836點，成交783.4億元，科指跌近2%，報4,601點。

重磅股普跌，騰訊(700)跌逾1%；阿里巴巴(9988)跌近3%；美團(3690)跌逾3%；京東(9618)跌逾4%。

新東方(9901)上季經調整淨利潤按年跌29.1%，股價半日跌逾25%，報35元，是半日跌幅最大藍籌。

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中芯國際(981)半日再升逾2%，報42.9元，是半日升幅最大藍籌。

港交所(388)半日微跌0.14元，報293.6元。

恒指跌逾300點    中芯逆市再升逾2%

【10:05更新】恒指跌幅擴大逾300點，現報19,790點。

【09:45更新】港股開市後跌200點，成交額239億元。

中芯國際(981)逆市再升逾2%，報43元；碧桂園(2007)回吐逾8%，報0.52元。

京東(9618)跌逾4%，報151.8元。

(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，報道非作任何投資買賣建議。)

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