恒生指數｜特朗普或2.1加中國關稅　港股半日跌270點　2萬關再度不保(持續更新)

美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。受消息影響，恒生指數今日(22日)止升低開109點，報19,997點，再度失守2萬關口，成交20.8億元，科指跌1%，報4,644點。
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新東方跌兩成半 中芯升2%冠藍籌
【12:30更新】恒生指數半日跌270點，報19,836點，成交783.4億元，科指跌近2%，報4,601點。
重磅股普跌，騰訊(700)跌逾1%；阿里巴巴(9988)跌近3%；美團(3690)跌逾3%；京東(9618)跌逾4%。
新東方(9901)上季經調整淨利潤按年跌29.1%，股價半日跌逾25%，報35元，是半日跌幅最大藍籌。
中芯國際(981)半日再升逾2%，報42.9元，是半日升幅最大藍籌。
港交所(388)半日微跌0.14元，報293.6元。
恒指跌逾300點 中芯逆市再升逾2%
【10:05更新】恒指跌幅擴大逾300點，現報19,790點。
【09:45更新】港股開市後跌200點，成交額239億元。
中芯國際(981)逆市再升逾2%，報43元；碧桂園(2007)回吐逾8%，報0.52元。
京東(9618)跌逾4%，報151.8元。
(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，報道非作任何投資買賣建議。)