恒生指數｜特朗普關稅戰憂慮重燃　港股低開625點　阿里巴巴瀉近8%領跌(持續更新)

美國總統特朗普表示，下月將按計劃向加拿大及墨西哥徵收新關稅。此外，《彭博》報道，美國要求墨西哥向中國進口商品徵收關稅，作為避免美國向墨西哥加徵關稅的條件之一。消息導致中概股隔晚(24日)普遍下跌，納斯達克金龍中國指數跌5.2%，創下10月以來最大跌幅。恒生指數今(25日)低開625點，報22,716點，成交55.76億；國指跌2.8%，報8379點；恒生科指跌4.3%，報5540點