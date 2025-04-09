恒生指數｜特朗普104%關稅中午生效　阿里京東跌逾2%　港股一度挫逾800點(持續更新)

【12:25更新】 中芯國際(981)半日升7%，報41.9元，是目前升幅最大的藍籌；華虹(1347)升逾5%，報28.7元。

美國從5月2日起，將來自中港的小包裹徵稅由貨值30%升至90%。電商股受壓，阿里巴巴(9988)跌2%或2.1元，險守100.4元；京東(9618)跌2.8%或3.9元，報133.7元。

此外，特朗普政府將宣布一項藥品進口關稅，迫使藥廠離開中國，醫藥股受壓，藥明生物(2269)跌逾2%，報17.44元；藥明康德(2359.HK)跌逾4%，報46.45元；中生製藥(1177)跌逾3%，報3.3元。

騰訊(700)跌逾1%，報434元；小米(1810)逆市升近3%，報40.05元。

滙豐(005)跌逾2%或1.8元，報70.9元；長和(001)跌逾2%或0.9元，報38.25元。

聯想集團(992)及中石油(857)跌6%，分別報7.05元和5.17元，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。