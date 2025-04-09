恒生指數｜特朗普104%關稅中午生效　阿里京東跌逾2%　港股一度挫逾800點(持續更新)

中美關稅戰升溫！美國總統特朗普決定在美東時間周三(即本港時間今日中午)起實施「對等關稅」措施，並對華商品額外加徵50%關稅，累計對華徵收的關稅達104%。恒生指數今日(9日)低開632點，報19,494點，再次失守兩萬點關口。其後一跌下跌逾800點，之後跌幅收窄。然而，隨後傳出美國將中港小額包裹的關稅提高至90%，並於5月2日生效，恒指再度轉跌，半日報19,815點，跌312點或1.5%，成交2,077億；科指報4,524點，跌43點或1%；國指報7,340點，跌90點。
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藥明系受壓 中芯小米逆市升
【12:25更新】中芯國際(981)半日升7%，報41.9元，是目前升幅最大的藍籌；華虹(1347)升逾5%，報28.7元。
美國從5月2日起，將來自中港的小包裹徵稅由貨值30%升至90%。電商股受壓，阿里巴巴(9988)跌2%或2.1元，險守100.4元；京東(9618)跌2.8%或3.9元，報133.7元。
此外，特朗普政府將宣布一項藥品進口關稅，迫使藥廠離開中國，醫藥股受壓，藥明生物(2269)跌逾2%，報17.44元；藥明康德(2359.HK)跌逾4%，報46.45元；中生製藥(1177)跌逾3%，報3.3元。
騰訊(700)跌逾1%，報434元；小米(1810)逆市升近3%，報40.05元。
滙豐(005)跌逾2%或1.8元，報70.9元；長和(001)跌逾2%或0.9元，報38.25元。
聯想集團(992)及中石油(857)跌6%，分別報7.05元和5.17元，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。
【10:17更新】恒指跌幅大幅收窄至157點，報19,972點，挑戰兩萬關，大市成交1,189億元。
滙豐長和續軟 中芯逆市升一成冠藍籌
【10:00更新】截至發稿，騰訊跌逾2%或11元，報429.2元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，失守100元，報99.1元；美團(3690)跌逾1%，報138元；小米(1810)逆市升0.6元，報39.5元。
金融股方面，滙豐(005)跌2元，報70.65元；友邦(1299)跌逾4%或2.35元，報50.9元；港交所(388)跌逾3%或10.2元，報288.2元。
長和(001)跌逾3%或1.3元，報37.8元；中芯國際(981)逆市升近一成，報43.2元。
出口股續涯沽，申洲國際(2313)跌近6%或2.75元，報43.3元；東方海外(316)跌3.6元或3.7%，報93.95元。
聯想集團(992)跌逾7%或0.51元，報7元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)