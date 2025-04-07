恒生指數｜「特關稅」下港股午後跌幅擴至逾2600點　滙豐等43隻藍籌挫逾一成(持續更新)

美國總統特朗普宣布對等關稅，炸冧環球股市，道指周五(4日)晚大跌逾2000點，納指更跌近6%或962點，報15,587點，恐慌指數一夜急升50%至45.31。在美國關稅戰威嚇下，恒生指數今日(7日)裂口低開2,119點或9%，開報20,730點，成交97.4億元，其後走勢反覆向下，半日跌幅擴大至2443點或10.7%，報20,405點，成交大增3,220億元；國指跌一成或909點，報7,510元；恒指更跌近14%或741點，報4,571點。