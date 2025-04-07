恒生指數｜「特關稅」下港股午後跌幅擴至逾2600點　滙豐等43隻藍籌挫逾一成(持續更新)

美國總統特朗普宣布對等關稅，炸冧環球股市，道指周五(4日)晚大跌逾2000點，納指更跌近6%或962點，報15,587點，恐慌指數一夜急升50%至45.31。在美國關稅戰威嚇下，恒生指數今日(7日)裂口低開2,119點或9%，開報20,730點，成交97.4億元，其後走勢反覆向下，半日跌幅擴大至2443點或10.7%，報20,405點，成交大增3,220億元；國指跌一成或909點，報7,510元；恒指更跌近14%或741點，報4,571點。
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【13:12更新】恒生指數下午跌幅擴大至逾2,600點或11.5%，報20,230點，成交3,500億元。截至發稿，滙豐(005)等43隻藍籌挫逾一成。
稀土概念股逆市升 藥明生物跌22%藍籌最弱
【12:30更新】恒生指數成份股僅有3隻上升，分別是電能實業(006)、中電(002)及長江基建集團(1038)，其餘皆錄得幅跌，當中37隻藍籌跌逾一成，包括騰訊(700)跌10.8%、阿里巴巴(9988)跌逾14%、美團(3690)跌12%、京東(9618)跌13%、小米(1810)跌逾15%。
銀行及金融股方面，滙豐(005)跌近14%或12元，報74.1元；恒生(011)跌逾5%，報100元；渣打(2888)跌16%，報90.75元；中銀香港(2388)跌逾5%，報29.1元。
友邦(1299)跌近一成或5.85元，報53.8元；港交所(388)跌12%或44元，報302.4元。
出口股續捱沽，申洲國際(2313)瀉近一成；東方海外(316)跌近一成；中遠海控(1919)跌11.4%；德翔海運(2510)跌9%。
稀土概念股逆市活躍，中國稀土(769)漲5%，報0.42元；金力永磁(6680)漲4.8%，報14.7元。
藥明生物(2269)跌22%，報19.18元，是半日跌幅最大藍籌。
藍籌股全跌 出口股遭血洗
【09:52更新】恒生指數成份股全跌，當中藥明生物(2269)跌逾兩成，目前表現最弱藍籌。
出口敏感股及航運股再遭血洗，申洲國際(2313)瀉近一成，東方海外(316)跌12%，報98.25元；中遠海控(1919)跌逾一成，報10.44元；德翔海運(2510)插超11%，報4.89元。
車股方面，小米(1810)最新跌逾8%，報41.9元；比亞迪(1211)跌逾11%，報331.8元。
【09:30更新】重磅股全線急跌，滙豐(005)跌逾14%或12.6元，報73.5元；阿里巴巴(9988)跌逾12%，騰訊(700)跌11%或56元，報441.8元；美團(3690)跌逾9%，報143.4元；百度(9888)跌逾一成，報78.95元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議)