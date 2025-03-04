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財經
2025-03-04 12:15:00

恒生指數｜「特關稅」再震散港股　恒指一度挫逾400點　半日收窄跌105點(持續更新)

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「特關稅」再震散港股，恒指低開328點，最多跌逾400點，失守23,000點關口。(資料圖片)

「特關稅」再震散港股，恒指低開328點，最多跌逾400點，失守23,000點關口。(資料圖片)

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美國總統特朗普周二起提高對華關稅至20%，同時對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，加拿大和中國表示將採取反制措施，導致全球避險情緒升溫。美股三大指數隔晚下挫，其中道指跌649點，納指跌497或2.6%。

恒生指數今日(4日)亦跟隨外圍股市下跌，低開328點，開報22,678點，失守23,000點關口，初段曾跌最多458點，低見22,547點，其後跌幅逐步收窄。恒指中午報22,901點，跌105點，大市成交1,569億元。科指報5,521點，跌14點；國指跌62點，報8,357點。

美國總統特朗普宣布，周二起提高對華關稅至20%，同時對加拿大和墨西哥開徵25%關稅。(AP)

美國總統特朗普宣布，周二起提高對華關稅至20%，同時對加拿大和墨西哥開徵25%關稅。(AP)

比亞迪配股跌6%　滙豐友邦逆市升

【12:12更新】騰訊(700)轉升1%撐市，報487元；阿里巴巴(9988)收窄跌近2%，報127.9元；美團(3690)跌1元，報161.6元。

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金融股方面，滙豐(005)升0.5元，報91.7元；友邦(1299)升1.4%，報59.85元。

車股受壓，比亞迪(1211)折讓7.8%配售發行1.298億新H股，籌資約435億港元，股價跌近6.6%，報339.6元；吉利(175)發布「千里浩瀚」高階智能駕駛系統，股價跌近7%，報16.68元。兩隻股份是半日跌幅最多的兩大藍籌。

周大福升逾4%，是半日表現最好的藍籌。

比亞迪配股跌7%   黃金股造好

【10:35更新】科技股普跌，騰訊(700)跌0.6元，報482元；阿里巴巴(9988)跌近3%，報126.6元；美團(3690)跌逾1%，報160.4元；京東(9618)跌逾1%，報157.1元。

比亞迪(1211)折讓7.8%配售發行1.298億新H股，籌資約435億港元，股價跌近7%，報338.6元。

港股黃金股逆市造好，招金(1818)升逾2%，報13.56元；中國黃金國際(2099)升0.46，報43.8元；紫金礦業(2899)升0.13元，報14.9元；山東黃金(1787)升逾1%，報14.86元。

OPEC宣布4月起增產，三桶油向下，中海油(883)跌近2%，報17.5元；中石油(857)跌逾2%，報5.69元；中石化(386)跌近1%，報4.08元。

(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)

最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 3_57.jpg

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