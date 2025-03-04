恒生指數｜「特關稅」再震散港股　恒指低開328點　失守23000點關(持續更新)

美國總統特朗普周二起提高對華關稅至20%，同時對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，加拿大和中國表示將採取反制措施，導致全球避險情緒升溫。美股三大指數隔晚下挫，其中道指跌649點，納指跌497或2.6%。恒生指數今日(4日)亦跟隨外圍股市下跌，低開328點，開報22,678點，失守23,000點關口，初段曾跌最多458點，低見22,547點，最新跌262點，報22,736點，成交1,036億元。
比亞迪配股跌7% 黃金股造好
【10:35更新】科技股普跌，騰訊(700)跌0.6元，報482元；阿里巴巴(9988)跌近3%，報126.6元；美團(3690)跌逾1%，報160.4元；京東(9618)跌逾1%，報157.1元。
比亞迪(1211)折讓7.8%配售發行1.298億新H股，籌資約435億港元，股價跌近7%，報338.6元。
港股黃金股逆市造好，招金(1818)升逾2%，報13.56元；中國黃金國際(2099)升0.46，報43.8元；紫金礦業(2899)升0.13元，報14.9元；山東黃金(1787)升逾1%，報14.86元。
OPEC宣布4月起增產，三桶油向下，中海油(883)跌近2%，報17.5元；中石油(857)跌逾2%，報5.69元；中石化(386)跌近1%，報4.08元。