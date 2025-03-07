恒生指數｜「特關稅」嚇冧美股　港股低開近200點守24000(持續更新)

美國總統特朗普的關稅政策進退失據，面臨困境，最新他決定暫緩對《美墨加協定》相關商品徵稅，市場對其關稅政策帶來的不確定性感到擔憂。美股三大指數隔夜下挫，道指跌幅達427點，納指更是重挫2.6%，下跌483點，險守18,000點；標普500指數報5,738點，跌104點。

港股今早(7日)亦跟隨外圍市場下跌，低開187點，報24,182點，成交額為57億港元。科指下跌65點，報6,003點；國指則下跌62點，報8,875點。