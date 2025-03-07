恒生指數｜「特關稅」嚇冧美股　港股低開近200點守24000(持續更新)

美國總統特朗普的關稅政策進退失據，面臨困境，最新他決定暫緩對《美墨加協定》相關商品徵稅，市場對其關稅政策帶來的不確定性感到擔憂。美股三大指數隔夜下挫，道指跌幅達427點，納指更是重挫2.6%，下跌483點，險守18,000點；標普500指數報5,738點，跌104點。
港股今早(7日)亦跟隨外圍市場下跌，低開187點，報24,182點，成交額為57億港元。科指下跌65點，報6,003點；國指則下跌62點，報8,875點。
ATMX普跌 京東系績後急挫
【09:50更新】騰訊最新跌逾1%，報536元；阿里巴巴(9988)推新模型，股價回吐2%，138元；美團(3690)跌逾1%，報177.2元；小米(1810)跌1%，報54.3元。
京東系績後下跌，京東(9618)跌近5%，報170元；京東物流(2618)及京東健康(6618)均跌逾一成，分別報13.92元及35.5元，是目前跌幅最大的兩隻藍籌。
滙豐跌逾1%，報88.35元；友邦(1299)跌0.25元，報63.65元；港交所(388)跌近1%，報358.6元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)