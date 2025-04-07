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財經
2025-04-07 09:45:00

恒生指數｜「特關稅」炸冧大市　港股低開2119點　滙豐插逾14%(持續更新)

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恒生指數。(資料圖片)

恒生指數。(資料圖片)

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美國總統特朗普宣布對等關稅，炸冧環球股市，道指周五(4日)晚大跌逾2000點，納指更跌近6%或962點，報15,587點，恐慌指數一夜急升50%至45.31。在美國關稅戰威嚇下，恒生指數今日(7日)裂口低開2,119點或9%，開報20,730點，成交97.4億元；科指更大跌11.1%，報4,721點；國指亦急跌9%或763點，報7,656點。

延伸閱讀：關稅全球化 香港挑戰大

美國總統特朗普上周公布對等關稅，令環球主要股市陷入驚恐。(AP) 現時美國當地爆發反對總統特朗普的民眾示威。(AP)

藍籌股全跌  出口股遭血洗

【09:52更新】恒生指數成份股全跌，當中藥明生物(2269)跌逾兩成，目前表現最弱藍籌。

出口敏感股及航運股再遭血洗，申洲國際(2313)瀉近一成，東方海外(316)跌12%，報98.25元；中遠海控(1919)跌逾一成，報10.44元；德翔海運(2510)插超11%，報4.89元。

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車股方面，小米(1810)最新跌逾8%，報41.9元；比亞迪(1211)跌逾11%，報331.8元。

【09:30更新】重磅股全線急跌，滙豐(005)跌逾14%或12.6元，報73.5元；阿里巴巴(9988)跌逾12%，騰訊(700)跌11%或56元，報441.8元；美團(3690)跌逾9%，報143.4元；百度(9888)跌逾一成，報78.95元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議)

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