恒生指數｜「特關稅」難嚇窒恒指　半日轉升140點再創3年高(持續更新)

美國總統特朗普的關稅政策進退失據，最新他決定暫緩對《美墨加協定》相關商品徵稅，市場對其關稅政策帶來的不確定性感到擔憂。美股三大指數隔夜下挫，道指跌幅達427點，納指更是重挫2.6%，下跌483點，險守18,000點；標普500指數報5,738點，跌104點。 港股今早(7日)亦跟隨外圍市場下跌，低開187點，報24,182點，成交額為57億港元，最多跌逾300點，惟其後轉升，半日報24,510點，升140點，大市成交1830億；國指9,020點，升82點；科指報6,149點，升81點。

長和回吐近3% 蜜雪升8%再創新高 【12:40更新】長和(001)擬千億賣非中國資產的港口，股價過去2日累升逾三成，半日回吐近3%，報50.1元。

科技股普升，快手(1024)升5%，報63.85元；阿里巴巴(9988)升逾1%，報143元；美團(3690)升逾3%，報186.5元；騰訊(700)回吐2.5元，報541元。 港鐵(066)去年多賺逾倍，末期息維持0.89元，股價升0.05元，報26.3元。 蜜雪(2097)半日升8%，報368.8元，盤中一度高見378元，再創新高。 內地體育用品股造好，李寧(2331)升7%，報19.04元，是半日升幅最大藍籌；安踏(2020)升近6%，報100.8元；滔博(6110)升一成，報4.08元。 ATMX普跌 京東系績後急挫 【09:50更新】騰訊最新跌逾1%，報536元；阿里巴巴(9988)推新模型，股價回吐2%，138元；美團(3690)跌逾1%，報177.2元；小米(1810)跌1%，報54.3元。

京東系績後下跌，京東(9618)跌近5%，報170元；京東物流(2618)及京東健康(6618)均跌逾一成，分別報13.92元及35.5元，是目前跌幅最大的兩隻藍籌。 滙豐跌逾1%，報88.35元；友邦(1299)跌0.25元，報63.65元；港交所(388)跌近1%，報358.6元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)