恒生指數｜「特關稅」震散港股　恒指半日跌546點　奈雪再升逾一成(持續更新)

美國總統特朗普預告，下周二(3月4日)將對中國商品加徵額外10%的關稅，同日向加拿大、墨西哥徵收25%新關稅。消息令到美股昨晚(27日)回調，納指更挫2.8%或530點。恒生指數今(28日)開市跌102點或0.43%，報23,616點，其後不斷下試逾500點，雖然恒指一度反彈，惟後勁不繼。恒指半日報23,171點，跌546點，大市成交1,916億。國指報8,520點，跌214點；科指報5,658點，跌222點。

餐飲股上漲 阿里美團跌逾4% 【12:15更新】蜜雪冰城母企蜜雪集團IPO反應勢烈，帶動港股餐飲股多數繼續上漲。奈雪的茶(2150)盤中再度漲超20%，近3日累計漲幅近乎翻倍，中午報2.39元，升11.9%；上海小南國(3666)漲9.52%；百勝中國(9987)升1.67%；敘福樓(1978)升2.15%；小菜園(999)升0.57%。

科技股普跌，騰訊(700)及京東(9618)跌超2%；阿里巴巴(9988)及美團(3690)跌逾4%；快手(1024)、百度(9888)及嗶哩嗶哩(9626)均跌逾3%。 小米(1810)昨發佈旗艦手機15 Ultra及新車SU7 Ultra，股價跌逾1%，報52.55元。 手機及半導體股回吐，其中比亞迪電子(285)跌逾8%，報51.15元，是半日跌幅最大藍籌；瑞聲(02018.HK)跌逾5%及舜宇光學(2382)亦跌逾5%。中芯國際(981)跌逾4%。 銀娛(00027.HK)升近3%，報32.2元，是半日升幅最大藍籌。 小米倒跌1% 新世界今公布業績升逾1% 【10:40更新】重磅股普遍向下，騰訊(700)跌逾1.7%，報487元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，報131元；美團(3690)跌逾2%，京東(9618)跌超1%；百度(9888)跌逾3%，報84.75元。

小米(1810)昨發布新手機和電動車SU7 Ultra，其中電動車兩小時大訂逾10,000輛，目前股價倒跌1%，報52.6元。 晶片股回吐，中芯(981.HK)跌逾4%，華虹半導體(1347)跌近6%。 新世界(017)今日將公布業績，股價升逾1%，報4.85元。 銀河娛樂(027)逆市升逾3%，是目前表現最好的藍籌；比亞迪電子跌近8%，是跌幅最大的藍籌。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)