恒生指數｜王維基迎戰京東　HKTVmall母企升5%　恒指半日跌210點(持續更新)

恒生指數經歷昨日反彈後，在本周最後一個交易日先升後跌。恒指高開94點後，反覆向下，中午報23,368點，跌210點，大市成交1,317億元；國企指數報8,581點，跌95點；恒生科技指數報5,495點，跌93點。