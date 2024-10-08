熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-10-08 14:46:00

恒生指數｜發改委政策未及市場預期　港股下午瀉逾1500點　成交逾5100億創新高(持續更新)

分享：
內地股市國慶長假後今日復市，然而港股低開。(資料圖片)

內地股市國慶長假後今日復市，然而港股低開。(資料圖片)

adblk5

內地股市國慶長假後，A股今(8日)復市高開，惟發改委「落實一攬子增量政策」未及市場預期。港股低開250點後，初段曾跌逾1,000點，其後跌幅擴大至逾2,300點或10.12%，是自2008年10月27日後最大單日跌幅。

港股曾跌逾2300點　近16年最大跌幅

恒指中午報21,810點，跌1,289點，半日成交額3,847億元。國企指數7820點，跌510點；恒生科技指數4,962點，跌424點。

恒生指數連日急升。(資料圖片)

恒生指數連日急升。(資料圖片)

【14:40更新】港股下午繼續有回吐，現報21,423點，跌1,676點，最新成交逾5,100億元，打破上周一(9月30日)創下的5,058億元，再次創下新高。

adblk6

內房晶片續回吐   龍湖跌17%

【12:45更新】科技股領跌，騰訊(700)跌逾4%，跌457.8元，；阿里巴巴(9988)亦跌4%，報109.2元，跌逾4%；美團(3690)跌逾9%，報193.6元。

半導體股回吐，中芯國際(981)跌逾8%，報30.45元；華虹半導體(1347)跌逾15%，報27.6元；晶門半導體(2878)跌近14%，報0.68元。

內房股繼續調整，龍湖(960)跌近17%，報13.9元，是半日跌幅最大藍籌；雅居樂(3383)跌兩成半，報1.35元。

【10:37更新】恒指最新跌逾2000點，報20800點水平，大市成交逾2,545億元。

【10:13更新】恒指最新跌逾1500點，大市成交逾2,000億元。

港股券商股就急挫，招商證券(6099)跌23%，報19.94元；東方證券(3958)跌兩成，報7.13元；銀河證券(6881)跌19%，報8.82元；中信證券(6030)跌近一成半，報26.2元。

【09:40更新】科技股領跌，騰訊(700)跌逾2%，報468元；阿里巴巴(9988)跌逾4%，報1093元，美團(3690)跌逾4%，報202.6元，跌逾4%。

(以上資料僅供參考，數據請以實時公布為準，並非作任何買賣或投資建議)

六合彩金多寶｜頭獎獎金達1億　今晚攪珠 (附幸運投注站)

六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年4月4日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖）

 