恒生指數｜發改委「增量」政策未及市場預期　港股曾跌逾2300點　近16年最大跌幅(持續更新)

內地股市國慶長假後，A股今(8日)復市高開，惟發改委「落實一攬子增量政策」未及市場預期。港股低開250點後，初段曾跌逾1,000點，其後跌幅擴大至逾2,300點或10.12%，是自2008年10月27日後最大單日跌幅。

恒指中午報21,810點，跌1,289點，半日成交額3,847億元。國企指數7820點，跌510點；恒生科技指數4,962點，跌424點。