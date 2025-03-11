恒生指數｜美股拖累跌市？港股半日挫221點　蜜雪升穿400元再創新高(持續更新)

【12:30更新】 蜜雪集團(2097)低開高走，半日漲近一成，升35.6元，報429元，再創新高，上市7日以來已累計逾一倍。

美股Tesla隔晚大跌一成半，但港股車股「東升西降」，比亞迪(1211)轉升0.4元，報346元；蔚來(9866)升近9%，報37.65元；小鵬(9868)董事長何小鵬指，未來在人形機械人產業投入最少500億人民幣，升逾6%，報94.75元；理想(2015)升0.7元，報111.2元。

金礦股受壓，紫金(2899)跌逾4%，報15.42元，是半日跌幅最大藍籌；中生製藥(1177)升5%，報3.52元，是半日升幅最大藍籌。

銀行股向下，滙豐(005)跌逾2%，報85.8元；渣打(2888)跌逾5%，報115.4元。東亞(023)跌逾1%，報11.78元。

ATMXJ普跌 蔚小理逆市升

【11:00更新】科技股普跌，騰訊(700)跌1%，報511元；阿里巴巴(9988)跌近2%，報131.9元；美團(3690)及京東(9618)跌3%；小米(1810)跌1%，報52.3元；快手(1024)逆市升2%，報64.35元。