恒生指數｜美股拖累跌市？港股半日挫221點　蜜雪再升一成突破400元(持續更新)

【12:30更新】蜜雪集團(2097)低開高走，半日漲近一成，升35.6元，報429元，再創新高，上市7日以來已累計逾一倍。

ATMXJ普跌 蔚小理逆市升

【11:00更新】科技股普跌，騰訊(700)跌1%，報511元；阿里巴巴(9988)跌近2%，報131.9元；美團(3690)及京東(9618)跌3%；小米(1810)跌1%，報52.3元；快手(1024)逆市升2%，報64.35元。