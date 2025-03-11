恒生指數｜美股拖累跌市？港股半日挫221點　蜜雪再升一成突破400元(持續更新)

美國經濟衰退憂慮升溫，美股隔晚遭遇「黑色星期一」，道指一度大瀉跌逾1,000點，納指更跌4%或727點，是超過2年以來最大跌幅。港股今早(11日)承接美股跌勢，低開508點，報23274點，成交57.5億元，其後跌幅開始收窄。恒指中午報23,562點，跌221點，大市成交1,770億元；國指8,662點，跌62點；科指5,845點，跌39點。
【12:30更新】蜜雪集團(2097)低開高走，半日漲近一成，升35.6元，報429元，再創新高，上市7日以來已累計逾一倍。
ATMXJ普跌 蔚小理逆市升
【11:00更新】科技股普跌，騰訊(700)跌1%，報511元；阿里巴巴(9988)跌近2%，報131.9元；美團(3690)及京東(9618)跌3%；小米(1810)跌1%，報52.3元；快手(1024)逆市升2%，報64.35元。
「凍資王」蜜雪(2097)回吐1.8%，報386元。
滙豐(005)跌逾2%，報85.75元；港交所(388)跌逾1%，報348元。
車股逆市造好，蔚來(9866)一度升逾11%，小鵬汽車(9868)升逾5%，理想汽車(2015)升0.6元。
靈寶黃金(3330)擬折讓12.38%配股，淨籌2.29億元，股價跌逾12%，報5.4元。其他黃金股亦向下，其中紫金礦業(2899)跌4%，報15.48元，是跌幅最大的藍籌。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)