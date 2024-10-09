恒生指數｜財政部10.12介紹「加大政策逆周期力度」　港股午後倒升重上21000關(持續更新)

【13:40更新】 國務院新聞辦公室網站(國新辦)發布採訪通知，表示將於10月12日(星期六)上午10時舉行新聞發布會，由財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並回答記者問題。

受消息影響，港股及A股午後急迅拉升，恒指曾倒升220點至21,141點；上證跌幅亦收窄，跌114點至3,375點。

科技股撐市 美團升逾5%

【13:10更新】騰訊(700)撐市，轉升逾1%，報445元；阿里巴巴(9988)暫無升跌，報104.5元；美團(3690)升逾5%，報189.9元。

中芯國際(981)反彈升逾3%，報28.1元；龍湖(960)則跌幅收窄至2.4%，報12.68元。

港交所(388)跌逾2%，報332.2元。

恒指跌逾700點 跌穿兩萬一

【11:15更新】恒指反覆下跌，最新跌逾700點，報20,243點，大市成交2,014億元。

【10:59更新】恒指最新跌421點，報20,500點，大市成交1,756億元。