恒生指數｜財政部10.12介紹「加大政策逆周期力度」　港股午後倒升重上21000關(持續更新)

恒生指數昨日(8日)大瀉2,172點，創下最大單日點數跌幅後。恒指今日(9日)高開反彈近500點後，一度轉跌逾700點，惟其後反覆向上，下午開市急迅拉升，最新升100點，重上21,000點，大市成交2,671億元；國企指數轉升26點，報7,507點；恒生科技指數跌39點，報4,735點。
港股A股午後急迅拉升
【13:40更新】國務院新聞辦公室網站(國新辦)發布採訪通知，表示將於10月12日(星期六)上午10時舉行新聞發布會，由財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並回答記者問題。
受消息影響，港股及A股午後急迅拉升，恒指曾倒升220點至21,141點；上證跌幅亦收窄，跌114點至3,375點。
科技股撐市 美團升逾5%
【13:10更新】騰訊(700)撐市，轉升逾1%，報445元；阿里巴巴(9988)暫無升跌，報104.5元；美團(3690)升逾5%，報189.9元。
中芯國際(981)反彈升逾3%，報28.1元；龍湖(960)則跌幅收窄至2.4%，報12.68元。
港交所(388)跌逾2%，報332.2元。
恒指跌逾700點 跌穿兩萬一
【11:15更新】恒指反覆下跌，最新跌逾700點，報20,243點，大市成交2,014億元。
【10:59更新】恒指最新跌421點，報20,500點，大市成交1,756億元。
【10:30更新】科技股普跌，騰訊(700)撐市，跌0.46%，報437元；阿里巴巴(9988)跌1%，報103.2元；美團(3690)逆市升逾1%，報182.4元；京東(9618)好淡爭持，暫報163.1元。
中芯國際(981)逆市反彈升2%，報27.7元；華虹半導體(1347)跌2%，報24.5元；晶門半導體(2878)跌8%，報0.57元。
內房股，龍湖(960)跌逾5%，報12.28元；潤地(1109)跌3%，報25.15元；華潤萬象生活(1209)微跌0.3%，報31.6元。
港交所(388)跌逾4%，最新報325.6元。
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