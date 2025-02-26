恒生指數｜《財政預算案》今公布　港股初段造好升600點(持續更新)

財政司司長陳茂波將於今早(26日)發表新一《財政預算案》。恒生指數高開204點，初段升逾500點，報23,553點，大市成交975億元。恒指升162點，報5,862點；國指升188點，報8,690點。
【10:54更新】恒指升600點，高見23,638點，成交逾1341億元。
科技股領市 小米漲超3%續創新高
【10:20更新】科技股領市，騰訊(700)升逾1%，報493元；阿里巴巴(9988)反彈逾4%，報136.2元；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升逾7%，報166.8元；快手(1024)升逾2%，報54.8元。
新能源車股持續衝高，小鵬汽車(9868)漲近6%，理想(2015)漲逾4%，小米(1810)漲超3%，股價突破55元，續創歷史新高。比亞迪(1211)逆市調整0.6%，報384.8元。
半導體股個別發展，中芯國際(981)升近5%，報56.9元；華虹半導體(1347)回吐逾2%，報37.7元。
百威亞太(01876.HK)去年少賺近15%，派息5.66美仙，股價急升13%，報8.89元，是目前升幅最大的藍籌。
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