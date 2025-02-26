恒生指數｜預算案提港交所研改「手數」大利好？恒指午後升逾800點　現時有無買入機會？(有片)

財政司司長陳茂波將於早上(26日)發表新一份《財政預算案》，他提到會繼續改革交易機制，港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，同時港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度(即俗稱「手數」制)提出建議。消息公布後，恒生指數在午後進一步飆升。
成交逾3100億 科指飆近6000點大關
恒指今日高開204點後，初段升逾500點，午後升幅進一步擴大至逾800點，最新報23,881點，升845點，大市成交3,111億元，科指升295點，報5,993點；國指升325點，報8,824點。
內房股暴漲 世茂集團漲超逾三成
【14:50更新】恒指愈升愈有，下午升幅進一步擴大至逾800點，高見23,842點，大市成交2,851億。
其中內房股漲勢不止，世茂集團(813)漲超33%，旭輝控股集團(884)、雅居樂(3383)升逾一成，綠城中國(3900)漲超9%，龍湖(960)、融創中國(1918)亦漲超一成，當中龍湖升逾12%，是目前表現最好藍籌；萬科企業(2202)、龍光集團(3380)漲超5%。
科技股亦普漲，騰訊(700)升逾4%，重上500元以上；阿里巴巴(9988)升逾6%，報138.5元；美團(3690)升逾一成，報175.2元；京東(9610)亦升近一成。
車股強勢，小鵬(9868)及理想(2015)升近一成；小米(1810)漲超6%，報56.7元，再破頂。
滙豐(005)升1.6%，報88.55元；港交所(388)漲逾5%，報362.6元。
【10:54更新】恒指升600點，高見23,638點，成交逾1341億元。
科技股領市 小米漲超3%續創新高
【10:20更新】科技股領市，騰訊(700)升逾1%，報493元；阿里巴巴(9988)反彈逾4%，報136.2元；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升逾7%，報166.8元；快手(1024)升逾2%，報54.8元。
新能源車股持續衝高，小鵬汽車(9868)漲近6%，理想(2015)漲逾4%，小米(1810)漲超3%，股價突破55元，續創歷史新高。比亞迪(1211)逆市調整0.6%，報384.8元。
半導體股個別發展，中芯國際(981)升近5%，報56.9元；華虹半導體(1347)回吐逾2%，報37.7元。
百威亞太(01876.HK)去年少賺近15%，派息5.66美仙，股價急升13%，報8.89元，是目前升幅最大的藍籌。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何買賣或投資建議。