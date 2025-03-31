恒生指數｜長和低開逾4%　據報本周不簽約　港股初段跌300點(持續更新)

美股三大指數上周五(28日)大瀉，其中道指跌715點，納指挫逾2%或481點，標普500指數更挫近2%。受到美股下跌影響，恒生指數今早(31日)低開219點，報23,207點，成交約30億，其後跌幅擴大至300點。截至發稿，恒指報23,280點，跌150點，大市成交834億元；國企指數8,577點，跌27點；恒生科技指數5,426點，跌80點。

財政部發債支持4內銀 建行漲逾3%

【10:30更新】長和(001)低開逾4%，低見43.05元。消息面上，指長和發公告指，未就全球電訊業務有關的任何交易作決定；另外就出售巴拿馬港口最終協議，有報道引述消息稱，本周不會簽訂任何協議。截至發稿，長和報43.85元，跌2.7%。