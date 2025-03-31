恒生指數｜長和本周不簽約跌逾3%　港股半日挫404點險守23000(持續更新)

市場憂特朗普對等關稅，美股三大指數上周五(28日)大瀉，其中道指跌715點，納指挫逾2%或481點，標普500指數更挫近2%。受到美股下跌影響，恒生指數今早(31日)低開219點，報23,207點，成交約30億，其後跌幅進一步擴大。恒指半日報23,022點，跌404點，大市成交1,437億元；國企指數8,479點，跌126點；恒生科技指數5,338點，跌168點。

中芯跌近半成 李寧挫近一成 【12:30更新】長和(001)據報本周不簽約，半日跌3.65%或1.65元，報43.5元；長實(1113)跌近1%，報31.15元。 國家財政部發行5200億元特別國債，支持4間國有銀行補充「核心一級資本」。獲注資最多的中行(3988)升2%，報4.7元；建行(939)升逾3%，報6.92元；交行(3328)跌0.01元，報6.93元；郵儲行(1658)跌2%，報4.87元。

李寧(2331)跌近9%，報15.64元，是半日跌幅最大藍籌；翰森製藥(3692)逆市升5%，報24.8元，是半日升幅最大藍籌。 騰訊(700)跌近3%，失守500元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，失守130元；快手(1024)跌近5%；中芯(981)跌半成，報45.6元。 財政部發債支持4內銀 建行漲逾3% 【10:30更新】長和(001)低開逾4%，低見43.05元。消息面上，指長和發公告指，未就全球電訊業務有關的任何交易作決定；另外就出售巴拿馬港口最終協議，有報道引述消息稱，本周不會簽訂任何協議。截至發稿，長和報43.85元，跌2.7%。

國家財政部發行5,000億元特別國債，支持4間國有銀行補充核心一級資本。內銀逆市升，中行(3988)升近2%，報4.7元；建行(939)績後升逾3%，報6.93元；交行(3328)升0.03元，報6.97元；郵儲行(01658.HK)跌逾1%，報4.92元。 騰訊(700)跌8.5元或1.6%，險守500.5元；阿里巴巴(9988)跌3元或逾2%，報128元。 小米(1810)跌1.25元或2.4%，報49.8元；比亞迪(1211)跌2.6元或0.64%，報404.2元。 滙豐跌0.75元或0.84%，報88.7元；友邦(1299)跌0.55元，報59.05元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)