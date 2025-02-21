恒生指數｜阿里巴巴績後升10%　恒指升近500點重上23000點(持續更新)

阿里巴巴(港交所：9988)業績造好，上季經調整純利增加6%，收入增加8%，AI助推阿里雲收入升13%，股價高開逾一成，帶動恒生指數今日(21日)高開逾500點，重上23,000點，成交57.7億元，科指升3.4%，報5,684點。

半導體股熱炒 中芯升5%創新高

【10:25更新】港股升481點，報23,061點，大市成交1,210億。

半導體股漲勢不止，華虹半導體(1347)漲幅擴大至逾11%，中芯國際(981)漲逾5%，股價創歷史新高。

阿里巴巴冠藍籌 小米升逾3%再創新高

【09:55更新】科技股帶領升市，騰訊(700)升3%，重上500元；阿里巴巴(9988)升近一成，報131.7元，是目前表現最好的藍籌；小米(1810)升3.46%，再創新高，報50.85元，總市值逼近1.3萬億港元。