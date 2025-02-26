恒生指數｜預算案提港交所研改「手數」大利好？恒指午後升逾900點　現時有無買入機會？(有片)

新一份《財政預算案》今日公布，港股初段造好恒生指數升逾500點。(資料圖片／蘇文傑攝)

恒指今日高開204點後，初段升逾500點，午後升幅進一步擴大至逾800點，最新報23,881點，升845點，大市成交3,111億元，科指升295點，報5,993點；國指升325點，報8,824點。

【15:30更新】 恒指升幅擴大至逾900點，高見23,973點，成交3,245億；科指升破6000點，為2021年12月以來首次，現漲5.4%

科技股亦普漲，騰訊(700)升逾4%，重上500元以上；阿里巴巴(9988)升逾6%，報138.5元；美團(3690)升逾一成，報175.2元；京東(9610)亦升近一成。

其中內房股漲勢不止，世茂集團(813)漲超33%，旭輝控股集團(884)、雅居樂(3383)升逾一成，綠城中國(3900)漲超9%，龍湖(960)、融創中國(1918)亦漲超一成，當中龍湖升逾12%，是目前表現最好藍籌；萬科企業(2202)、龍光集團(3380)漲超5%。

【14:50更新】 恒指愈升愈有，下午升幅進一步擴大至逾800點，高見23,842點，大市成交2,851億。

車股強勢，小鵬(9868)及理想(2015)升近一成；小米(1810)漲超6%，報56.7元，再破頂。

滙豐(005)升1.6%，報88.55元；港交所(388)漲逾5%，報362.6元。

【10:54更新】恒指升600點，高見23,638點，成交逾1341億元。

科技股領市 小米漲超3%續創新高

【10:20更新】科技股領市，騰訊(700)升逾1%，報493元；阿里巴巴(9988)反彈逾4%，報136.2元；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升逾7%，報166.8元；快手(1024)升逾2%，報54.8元。

新能源車股持續衝高，小鵬汽車(9868)漲近6%，理想(2015)漲逾4%，小米(1810)漲超3%，股價突破55元，續創歷史新高。比亞迪(1211)逆市調整0.6%，報384.8元。