恒生指數｜DeepSeek概念股回調　港股半日跌幅收窄至逾300點(持續更新)

恒生指數今日(20日)在DeepSeek概念股多數調整，初段急回。港股低開227點後，初段急跌逾500點，一度見22,436點，其後跌幅收窄，恒指半日跌316點，報22,627點，大市成交1,694億元；科指跌逾2%，報5,545點；國指跌逾1%，報113點。

阿里巴巴續前跌2% 美團快手挫6% 【12:45更新】DeepSeek概念股和科技股普跌，阿里巴巴(9988)今日公布業績，半日跌逾2%；中芯國際(981)跌逾3%；醫渡科技(2158)跌逾2%；美團(3690)和快手(1024)均跌逾6%，是半日表現最差的第二隻藍籌。 重磅股騰訊(700)跌近2%，報488.2元，跌9.6元；小米逆市升0.5%，報49.7元；京東(9618)跌1%，報152.4元。

比亞迪(1211)逆市升逾2%，報378.2元，再創52周新高，是半日升幅最大藍籌。 昨日公布業績的滙豐(005)跌1%；恒生(011)反彈逾2%，報102.9元。 快手跌逾6% 藍籌最弱 【10:40更新】DeepSeek概念股多數調整，阿里巴巴(9988)和中芯國際(981)均跌近4%；醫渡科技(2158)跌近3%，金蝶國際(268)和華虹半導體(1347)均跌逾7%、創夢天地(1119)跌5.7%；快手(1024)跌逾6%，是目前表現最差的藍籌。 騰訊(700)跌逾2%，報486元，美團(3690)跌逾6%，報156元；百度(9888)跌3%，報86.7元。 蘋果正式發佈手機iPhone 16e，搭載Apple Intelligence，手機設備股個別發展，小米(1810)微跌0.4元，報49.1元；聯想(992)升逾1%，報12.8元；比亞迪電子(285)跌2.88%，報55.7元。

至於昨日公布業績的滙豐(005)和恒生(011)，前者跌近2%，報86.65元；後者反彈逾2%，報103.4元。 (以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)