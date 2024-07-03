恒生新推多貨幣扣賬卡　海外乘車享20%回贈｜銀行動態

恒生銀行宣布，該行優越理財客戶現可於優越理財戶口，及其相連的「Family+戶口」開立多貨幣Mastercard扣賬卡，無論身處本地或海外，均可免手續費使用指定12種貨幣簽賬消費，或於全球自動櫃員機提取現金，以直接從相連的優越理財及附加「Family+戶口」扣除，客戶並可設定扣賬卡的每月消費限額。

該行指，因應客戶對海外戶口需求增加，故推出國際版扣賬卡。而該行客戶只需透過手機App提供簡單資料，就可辦理海外轉帳，以當地貨幣免費轉帳至澳洲、英國、美國等50多個國家。

恒生又表示，客戶可為不同家庭成員，開設與附加「Family+戶口」相連的獨立多貨幣扣賬卡，並設定支付上限。當中持卡人使用扣賬卡提款及簽賬均無需繳交手續費，每筆合資格簽賬更可享0.5%現金回贈，在海外使用扣賬卡支付公共交通費用可獲20%費用回贈。

80%受訪者或其家人均有海外支出需要

此外，恒生在早前亦進行有關家庭理財規劃的調查，有超過80%受訪者本身或其家人均有海外支出需要，亦發現作為家中經濟支柱的受訪者，平均1人需要替3位家庭成員規劃及管理財政。