恒生施穎茵： 內房趨穩 料撥備受控

恒生銀行(011)行政總裁施穎茵指，去年盈利出現倒退，主要受內房拖累令期內預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥飆升1.7倍，至76.2億元，但透露今年首兩個月已見內房問題暫趨穩定，相信今年相關撥備可受控，業績今年亦有望回升。而環球市場仍存在不同挑戰及不確定性，如近日美國矽谷銀行(SVB)及瑞信等相繼出現問題，相信會對經濟、金融市場帶來短期衝擊，而本港銀行體系保持穩健，對歐美的影響料大於香港。

至於會否增加派息，施穎茵指會視乎業績表現、資本、股東回報及投資的平衡來決定。該行去年全年合共派息4.1元，挫近兩成。

施穎茵又指，今年恒生成立90周年，未來將專注包括鞏固現有客戶、吸納新的客戶、財富管理業務，以及拓展大灣區市場。而冀吸納高端、優越，以及年輕客戶群，目標客戶人數可達千萬，去年於上水開設全新跨境財富管理中心後，今年將計劃開最少一間相關理財中心，但未透露詳情。

