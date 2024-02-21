恒生業績｜去年多賺58%末期息派3.2元，內房風險承擔減33%。

恒生稱因信貸需求疲弱，加上採取策略性措施降低信貸風險，恒生去年底總貸款結餘減少7%，而由於市場利率上升，貸款需求疲弱，因此採取審慎的負債管理以保障利潤率，導致去年底的客戶存款亦減少8%。

恒生指，該行去年純利增長58%至178.48億元；每股盈利上升62%至8.97元。期內恒生淨利息收入增長26%至322.95億元，淨利息收益率擴闊55個基點至2.30厘；除稅前溢利按年上升57%至201.05億元。

內房風險承擔減33%

恒生去年預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少19%至62.48億元，扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增加19%至408.22億元。

內房風險敞口方面，恒生表示，與2022年底比較，集團對減低內地商業房地產信貸風險的工作有良好進展，內地商業房地產的風險承擔按年減少33%至350億元，只佔2023年底總貸款組合的4%，其中有抵押部分由2022年的45%增加至2023年的53%。

恒生表示，鑑於外圍環境波動，集團一直保持警覺，繼續監察風險，尤其是內地商業房地產行業的復甦仍被視為不確定。