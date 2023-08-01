恒生業績｜恒生上半年多賺近八成　中期息派1.1元

恒生指，受惠於市場利率上升，恒生上半年淨利息收入按年升42%至151.91億元。貸款結餘減少4%，主要因為進⼀步降低內地商業房地產投資組合之風險，以及批發貸款之需求相對疲弱。

而恒生上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥按年減少8%至19.24 億元。如果與去年下半年比較，預期信貸損失減少66%。恒生上半年扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額增加29%至199.4億元。

第二次中期股息每股派1.1元，上半年總共每股派2.2元，較去年同期的1.4元，按年增57.14%。

恒生：中港恢復通關取得良好成效

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，隨着內地與香港恢復通關，旅遊、貿易及消費活動復甦，該行迅速有效地把握機遇；她又表示，財富管理業務乃重要之長遠增長動力，有助實現收入多元化，取得良好成效。

恒生亦發表展望，表示今年3月集團踏入90周年，該行慶祝活動反映與香港的深厚連繫，同時展示該行透過不斷創新，推動可持續增長並蓬勃發展，並對大灣區的未來及增長潛力充滿信心，並會繼續專注為香港、社區及客戶服務。