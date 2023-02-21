恒生業績｜恒生純利跌27%　全年派息4.1元減少19.6%

恒生銀行（011）公布業績，截至去年底止全年股東應佔盈利為101.65億元，按年跌27.18%，每股基本盈利4.95元。全年派息為4.1元，減少19.6%；第四次中期股息每股2元，增11.1%。恒生半日收報125.2元，升0.88%。

恒生去年淨利息收益率擴闊

恒生表示，去年淨利息收入為289.81億元，增長22%；淨利息收益率擴闊28個基點，至1.77%；2022年下半年的淨利息收入，較上半年增加35%至166.25億元。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增加2%至339.72億元，因受淨利息收入增長22%所帶動，惟部分增幅被市況不利拖累人壽保險業務投資組合，以及投資氣氛轉弱令投資分銷收入下跌，導致非利息收入減少所抵銷。2022年下半年的扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額為190.28億元，較上半年增長27%。

純利跌受預期信貸損失變動影響

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，去年預期信貸損失變動按年大幅增加172%，主要與內地商業房地產有關，而過去兩年的轉變凸顯了此方面之風險，因此恒生需要調增預期信貸損失撥備，再加上人壽保險業務投資組合內之股票部分表現欠佳，以及利率上升帶來之貼現影響，負面市況變動調整達31億元，是導致純利下跌的兩大原因。

若撇除人壽保險業務投資組合帶來的影響，扣除預期信貸損失變動前的營業收入淨額按年增長12%。至於預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥，則按年上升1.7倍至48.19億元。截至去年底，總減值貸款對總客戶貸款之比率為 2.56%，而於2022年6月底及2021年底，則分別為1.92%及1.04%。