恒生業績｜施穎茵料下半年淨息差可溫和上升

恒生銀行(011)上半年業績，當中淨息差擴大62個基點，至2.09%，恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，上半年利率走勢波動，目前市場未有預期下半年會有寬鬆政策，估計最快2024年開始，屆時或對拆息有影響，惟目前傾向相信下半年淨息差仍有溫和上升空間，但強調目前仍太早有定論。
至於集團上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥按年減少8%，至19.24億元，倘與去年下半年比較，則減少66%。施穎茵指，該行對內房已作適當撥備，內地樓市未來雖然仍有不確定性，以及經濟復甦需時，但整體仍正面，預料全年預期信貸損失仍低於去年全年。她又指，本港第二季經濟動力放緩，加上高利率影響商業客戶借貸，相信下半年借貸市場仍會有壓力，但認為本地仍在復甦路上，內地仍有穩健增長，對經濟仍審慎樂觀。
恒生業績｜貸款需求未恢復 或影響定存競爭
對於業界在定存上的激烈競爭，集團財務總監蘇雪冰表示，各銀行定存策略視乎流動性，整個行業上半年貸款跌0.5%，預料下半年仍難回復至疫情前水平，認為業界資金需求應減少，加上定存息競爭會擠壓銀行淨利息收入，預料業界進一步加劇定存息競爭的意欲不大。她又指，恒生上半年客戶存款整體下跌8%，但流動性覆蓋比率為230.6%，遠高於法定要求的100%，在高流動性覆蓋率下，調金資動有靈活性，並沒有需要使用貼現窗。