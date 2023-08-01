恒生業績｜施穎茵料下半年淨息差可溫和上升

恒生銀行(011)上半年業績，當中淨息差擴大62個基點，至2.09%，恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，上半年利率走勢波動，目前市場未有預期下半年會有寬鬆政策，估計最快2024年開始，屆時或對拆息有影響，惟目前傾向相信下半年淨息差仍有溫和上升空間，但強調目前仍太早有定論。

至於集團上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥按年減少8%，至19.24億元，倘與去年下半年比較，則減少66%。施穎茵指，該行對內房已作適當撥備，內地樓市未來雖然仍有不確定性，以及經濟復甦需時，但整體仍正面，預料全年預期信貸損失仍低於去年全年。她又指，本港第二季經濟動力放緩，加上高利率影響商業客戶借貸，相信下半年借貸市場仍會有壓力，但認為本地仍在復甦路上，內地仍有穩健增長，對經濟仍審慎樂觀。