恒生私有化大比數通過 下周三最後交易 月底除牌！

滙豐控股(005)提出私有化恒生銀行(011)的議案，昨舉行股東表決，滙控及恒生昨收市後聯合公告指，私有化恒生方案獲恒生法院會議及股東大會大比數表決通過，預期恒生於港交所(388)的最後交易日為下周三，預定於本月23日於高等法院獲得最終批准後，將於本月27日下午4時起除牌，正式結束53年上市地位。 滙控去年10月提出以每股155元私有化恒生，股價昨收報153.9元，升0.1%，成交額2.5億元。恒生將於本月20日起暫停辦理股份過戶登記手續；並於2月4日或之前向計劃股東寄發支付計劃對價支票。

股東大會贊成比例97.3% 公告指，私有化議案在恒生法院會議及股東會均獲通過。法院會議上有約23.66億股計劃股東投贊成票，反對股份有約3,930萬股，贊成及反對比例分別為85.75%及14.25%。股東大會方面，結果顯示有約142.43億股投贊成票，佔比97.3%，反對票約3,953.8萬股，佔2.7%。 滙控行政總裁艾橋智就股東投票結果表示，很高興得悉建議獲得批准，並感謝恒生股東一直以來的支持。他指，股東投票的結果充分反映大家對恒生銀行業務，以及對其成為滙豐集團全資附屬公司後能夠開啟的發展機遇充滿信心，期待繼續推進建議及完成後續條件，同時將於適時公布進一步消息。

王冬勝稱會強化滙恒互補優勢 滙豐銀行主席王冬勝昨亦在報章發表評論，強調私有化建議並非要抹去兩家銀行之間的差異；相反是要藉此強化彼此的互補優勢，更好地服務客戶和社區，從而為股東帶來更大價值。 恒生昨為有份到場投票的股東贈送印有恒生標記的保溫壺及茶葉，據悉是希望為股東送上「有溫度」的禮物。有長情股東稱不捨，擔心恒生會整合分行並投反對票，但亦有擔心壞帳問題的股東投贊成票。