恒生私有化｜滙豐成功私有化　 恒生股東何時有錢收？

滙豐控股（005）成功私有化恒生銀行（011），昨（8日）舉行股東表決，方案獲法院會議及股東大會大比數表決通過，預期恒生於港交所的最後交易日為下周三，預定於本月23日於高等法院獲得最終批准後，將於本月27日下午4時起除牌，結束53年上市地位。
最後交易日為下周三
恒生的最後交易日為下周三（14日）下午4時10分，並於20日（周二）起暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。
其後1月23日恒生會在高等法院聆訊，待取得法院命令後，會連同其他計劃文件交予公司註冊處處長。私有化計劃將於1月26日生效，並在1月27日下午4時撤銷恒生上市地位。
恒生股東何時收錢？
滙控及恒生的聯合公告中，將會在2月4日或之前，向恒生股東支付每股155元，將郵寄支票予持有實體股票的股東；而透過券商買入的恒生股東，其券商當日亦將收到相關電子銀行轉帳，由券商再轉入股東的證券帳戶。
私有化獲大比數通過
公告提及，私有化議案在恒生法院會議及股東會均獲通過。法院會議上有約23.66億股計劃股東投贊成票，反對股份有約3,930萬股，贊成及反對比例分別為85.75%及14.25%。股東大會方面，結果顯示有約142.43億股投贊成票，佔比97.3%，反對票約3,953.8萬股，佔2.7%。
對於投票結果，滙控行政總裁艾橋智表示，很高興得悉建議獲批准，並感謝恒生股東一直以來的支持。