【5月15日更新】 恒生銀行發表聲明表示，留意到近日市場關注其調整業務架構及整合之情況，指為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合及營運，並會應用金融科技以提升營運效率及服務質素。在過程中，會就業務架構作出適切調整和簡化重疊職能，以更好地為客戶提供優質的服務。恒生指，該行最近就此進行業務調整，受影響的員工數目佔銀行核心業務員工總數約1%。同時，該行因應市場變化而創造新職位，為確保員工有公平的機會，所以會進行透明的遴選程序，讓所有受影響的員工均有機會申請新職位。若受影響員工正採用職員房屋貸款計劃，該行亦會全力支持同事，以紓緩其即時財務壓力。

是次被裁員工涵蓋高級至基層員工，不同部門處理手法不相同，有員工遭即時解僱獲賠代通知金，亦有員工是在1個月前獲通知將被解僱，這類按通知期作事前通知遭解僱的員工，將不獲代通知金賠償。至於要「交人頭」的部門而暫未被裁的員工，不論任何層級，都要在內部重新申請職位。恒生目前招聘的職位共有百多個，並開放予外部人士申請。

【5月14日更新】 有本地傳媒引述消息指，恒生銀行多個部門自3月陸續裁員，現階段主要涉及後勤支援部門、策略及企業發展部、資訊科技部、企業傳訊部、恒生指數公司等。報道指，裁員行動預料6月底前完成，涉及部門裁員幅度約10%至20%，有個別部門裁減約一半員工。

恒生發言人回覆查詢時表示，未有否認裁員及透露裁員數目，只強調為應對瞬息萬變的市場環境及客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合及營運，並會作出適切的調整，包括優化或創新新職能、調整業務架構，以及提升員工技能等，以更好為客戶提供優質服務。

有銀行業界工會指暫未收到求助個案，但有會員證實事件，指裁員涉及中後台部門及文書工種，原因與銀行部分業務移往印度及內地，以及銀行智能化有關。