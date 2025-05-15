恒生裁員︱湯文亮網誌再被網民翻炒 「銀行唔敢炒借銀行錢買樓員工」

湯文亮在去年6月20日發表網誌「銀行唔敢炒的人」提到，不少銀行職員在工作的銀行借了錢買樓，現在變成負資產，如果他們沒有儲蓄，就變成負資產者，故「銀行是唔敢炒那些人」，主要擔心他們失去工作後沒有能力償還貸款，令銀行出現壞帳，影響銀行聲譽。文中又寫，銀行對那些負資產職員遲到早退的態度是「隻眼開隻眼閉」，最後提到若果樓價回升，那批銀行職員將會第一時間被解僱，「所以他們都不希望樓價回升」。