恒生裁員︱湯文亮網誌再被網民翻炒 「銀行唔敢炒借銀行錢買樓員工」

恒生銀行昨日傳出大幅裁員，報道指個別部門削減職位介乎10%至50%，留下的員工需要重新申請職位，與內外部競爭者「共同見工」，銀行今日表示受影響員工數目佔銀行核心業務員工總數約1%，若受影響員工正採用職員房屋貸款計劃，該行亦會全力支持同事，以紓緩其即時財務壓力。恒生裁員消息引發網民熱議，連登討論區有網民發帖，重提紀惠集團行政總裁湯文亮在去年的一篇網誌，當中寫「銀行是唔敢炒那些借了銀行錢買樓的銀行職員」。
湯文亮在去年6月20日發表網誌「銀行唔敢炒的人」提到，不少銀行職員在工作的銀行借了錢買樓，現在變成負資產，如果他們沒有儲蓄，就變成負資產者，故「銀行是唔敢炒那些人」，主要擔心他們失去工作後沒有能力償還貸款，令銀行出現壞帳，影響銀行聲譽。文中又寫，銀行對那些負資產職員遲到早退的態度是「隻眼開隻眼閉」，最後提到若果樓價回升，那批銀行職員將會第一時間被解僱，「所以他們都不希望樓價回升」。
網民熱議引發企業仿傚裁員
帖文一出後引起網民熱議，有網民稱「聽完佢講即刻炒」、「send俾恒生班友睇」、「(銀行)要交起上(人頭)嚟時都係會交」，亦有網民討論恒生銀行裁員恐對社會帶來連鎖影響，例如員工失去員工按揭計劃後需安排「轉按」，但要盡快找到新工避免「Call Loan」，惟現時市道不景下可能引發企業仿傚裁員，要搵同級數人工難度極大；亦有人討論現時人工智能盛行，銀行人手需求相對地減少，故銀行業員工可謂「有得震冇得瞓 」，憂工作隨時不保。
至於湯文亮今日在《am730》亦發表題為《大量負資產證明香港業主有承擔》的專欄，同樣引起網民熱議。