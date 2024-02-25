恒生跨境理財通產品增至逾320款 飆近1倍

恒生銀行(011)在粵港澳大灣區「跨境理財通」新優化措施下，擴大相關理財產品範圍、放寬宣傳銷售安排，以及提升客戶的個人額度，藉以配合區內持續增長的財富管理需求，支持更多大灣區居民參與試點。由明日(2月26日)起，恒生及其全資附屬恒生銀行(中國)為客戶提供的合資格「跨境理財通」產品(包括 南向通及北向通)將增加至超過320款，較2021年正式啓動時上升近100%。

至於涵蓋不同風險理財產品以迎合多元化客戶需求，相關恒生南向通產品包括不同資產及市場之基金、債券、存款證、人民幣、港元及外幣存款，主要投資大中華股票的基金選擇由「低至中」風險評級擴展至所有風險評級。其他基金選擇則由「低至中」風險評級擴展至「低至中高」風險評級(高息債券基金及單一新興市場基金除外)；恒生中國提供的北向通產品中，公募證券投資基金由「R1至R3」擴大至「R1至R4」風險等級(不含商品期貨基金)，涵蓋不同資產類別，並且新增了恒生中國發行的人民幣存款產品。