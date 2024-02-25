恒生跨境理財通產品增至逾320款 飆近1倍

恒生銀行(011)在粵港澳大灣區「跨境理財通」新優化措施下，擴大相關理財產品範圍、放寬宣傳銷售安排，以及提升客戶的個人額度，藉以配合區內持續增長的財富管理需求，支持更多大灣區居民參與試點。由明日(2月26日)起，恒生及其全資附屬恒生銀行(中國)為客戶提供的合資格「跨境理財通」產品(包括 南向通及北向通)將增加至超過320款，較2021年正式啓動時上升近100%。
至於涵蓋不同風險理財產品以迎合多元化客戶需求，相關恒生南向通產品包括不同資產及市場之基金、債券、存款證、人民幣、港元及外幣存款，主要投資大中華股票的基金選擇由「低至中」風險評級擴展至所有風險評級。其他基金選擇則由「低至中」風險評級擴展至「低至中高」風險評級(高息債券基金及單一新興市場基金除外)；恒生中國提供的北向通產品中，公募證券投資基金由「R1至R3」擴大至「R1至R4」風險等級(不含商品期貨基金)，涵蓋不同資產類別，並且新增了恒生中國發行的人民幣存款產品。
南向通開戶人數漲3倍
恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫指，「跨境理財通」為財富管理行業帶來新的發展機遇，特別是恢復通關後，增長更為顯著。在去年恒生南向通開戶人數按年上升超過3倍。新優化措施除回應投資者需求外，亦有利香港離岸人民幣市場建設，進一步鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。恒生及恒生中國在跨境理財通的業務已發展得相當成熟，無論是專業的投資經驗、產品範圍，以至線上線下無縫融合的服務渠道，正好配合區內投資者多元化資產配置的殷切需求。
年初廣州開設跨境財富管理中心
該行指今年初於廣州開設多一間跨境財富管理中心，新組建跨域銀行業務部及派駐跨境理財專才，率先為「跨境理財通」新優化措施作出部署。客戶可於恒生及恒生中國在大灣區主要城市(包括香港、深圳及廣州)的7間跨境財富管理中心享受個人化的諮詢服務，同時客戶亦可透過先進的數碼銀行服務渠道，包括恒生e-Banking、恒生Mobile App或電話理財服務進行交易，如認購及贖回投資產品、設立定期存款，以及透過跨域查帳轉帳服務在閉環式框架下管理資金流，一站式無縫管理跨境財富。