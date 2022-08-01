恒生銀行半年盈利倒退46%　新增撥備飆升至20.6億元

恒生銀行（011）公布截至6月底止半年業績，純利倒退46.3%至47億元，股東回報率進一步下降至5.2%，每股盈利減少48.0%，至2.31元，去年同期為4.44元，派發第二次中期股息0.70元，上半年共派息每股1.4元。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額，按年下跌13.7%至149.4億元，主要反映人壽保險業務受到市場變動的不利影響，以及投資分銷收入下跌，但部分跌幅被淨利息收入增加4%抵銷。

鑑於內地商業房地產市場之情況，本行調增預期信貸損失，預期信貸損失淨提撥21.0億元，按年上升17.6億元。當中已扣除回撥之新增準備新增撥備為20.6億元，增加5.5倍。

由於情況仍然不穩定，本行會保持高度警惕，亦會繼續及早採取措施並審慎管理資產組合，盡量減少進⼀步之不利影響，以維持整體資產組合之質素。於6月底，總減值貸款對總客戶貸款之比率為1.92%，去年底則為1.04%，增加88個百分點。

總減值貸款比率增88個百分點至 1.92%

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，金融市場波動加劇以及投資意欲疲弱，令本行之財富管理業務收入按年下跌26.3億元，即57%。當中21.3億元，即81%之跌幅，乃由於人壽保險業務受到市場變動之不利影響所致。其次，由於內地商業房地產行業之再融資風險增加，本行對預期信貸損失作出較大之調整。

來自保險業務之收入下跌18.6 億元，即 69%，當中包括20.7億元虧損的市場影響，而 2021 年上半年則有1.58 億元之收益。

恒除稅前溢利下跌47.2%至54.4億元。財富管理及個人銀行業務、商業銀行業務，以及環球銀行及資本市場業務之除稅前溢利，分別按年下跌55%、54%及17%。