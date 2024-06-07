恒生銀行：消費開支遜色影響本港零售　旅客人均消費不及從前

恒生銀行（011）環球資本市場經濟研究部發表香港經濟及消費報告，表示香港本地生產總值去年初開始重拾升軌，現時幾近回升至 2019 年的高位。在疫情初期，私人消費開支表現較整體經濟遜色，但此後已然趕上，當中在消費品及服務的消費開支中，非耐用品的消費尤其疲弱，可能與市民及旅客的消費意欲皆轉趨審慎有關。
經濟研究部環球資本市場經濟師薛俊昇及唐嘉逸解釋，今年首四個月，涵蓋市民及旅客消費的零售銷售貨量按年下跌4.7%。該行以貨額計算，現時零售銷售仍遠低於2014年的紀錄高位。自 2020 年新冠疫情爆發後，消費增長再度慢於整體經濟，但其後約於一年前開始，其增長速度已超越整體經濟，特別非耐用品開支增長緩慢。
市民及旅客雙雙減少開支
該行估計，可能與市民及旅客雙雙減少開支有關。旅客的消費會於非本地居民在本地市場的開支中扣除，不會反映在私人消費開支的總額上，考慮到相信超級市場的購物者多為本地居 民，而珠寶首飾、鐘錶及貴價禮品的購買者多為訪港旅客，假若現時旅客的消費總額不及疫情前，繼而反映在非耐用品的開支上亦不足為奇。
而現時訪港旅客人數尚未回復至疫情前的高位，目前每月旅客人數近400萬，雖已高於疫情時的水平，但仍較2018年末至2019年初每月600萬或以上為低；亦因港元升值令旅客在港消費成本上升，可能是旅客減少消費的其中一個原因，意味旅客的消費模式已然改變，相較以前減少貴價商品的消費。
該行指，總括而言，旅遊業尚未完全復甦，旅客的消費模式亦有別於從前，現時較少花費於貴價禮品之上。另一方面，財富及收入減少，也令本港市民消費變得審慎。港元強勢，或驅使部分市民離港外遊消費，但總體而論，未有廣泛數據證明這已成為趨勢，畢竟本地居民在境外的開支並未超越疫情前的水平。