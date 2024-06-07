恒生銀行：消費開支遜色影響本港零售　旅客人均消費不及從前

恒生銀行（011）環球資本市場經濟研究部發表香港經濟及消費報告，表示香港本地生產總值去年初開始重拾升軌，現時幾近回升至 2019 年的高位。在疫情初期，私人消費開支表現較整體經濟遜色，但此後已然趕上，當中在消費品及服務的消費開支中，非耐用品的消費尤其疲弱，可能與市民及旅客的消費意欲皆轉趨審慎有關。

經濟研究部環球資本市場經濟師薛俊昇及唐嘉逸解釋，今年首四個月，涵蓋市民及旅客消費的零售銷售貨量按年下跌4.7%。該行以貨額計算，現時零售銷售仍遠低於2014年的紀錄高位。自 2020 年新冠疫情爆發後，消費增長再度慢於整體經濟，但其後約於一年前開始，其增長速度已超越整體經濟，特別非耐用品開支增長緩慢。