恒生：內房減值已見頂 港地產沒系統性風險

恒生料息率變動對淨息差的影響在下半年才浮現；圖左起為蘇雪冰、施穎茵及集團風險監控及合規總監張家慧。

恒生銀行(011)公布去年純利按年增58%，至178.48億元，並增派末期息至3.2元，當中內地商業房地產的風險承擔減少33%，至350億元，只佔去年底總貸款組合的4%。集團執行董事兼行政總裁施穎茵表示，內房預期減值損失在2022年已見頂，去年於香港以外使用的貸款減少22%，預期下降會繼續維持，並認為集團相關風險管理進展良好。另外，她指看不到本地房產有任何系統性風險，並指集團風險承擔能力不變，對今年本地業務審慎樂觀。

施穎茵又表示，去年業績造好主要由於集團策略執行及步伐配合市場發展，並有多元化盈利貢獻，包括財富管理的保險及投資均有增長；加上經濟復甦，本地消費同旅遊有升幅，業務環境改善，令信用卡及零售業務有配合；另外大灣區的發展及配套亦適時。她指，集團策略有效，未來會繼續執行。