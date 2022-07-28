恒隆地產上半年重估虧損後純利跌13% 物業租賃收入大致持平

恒隆地產（101）公布截至6月底止上半年業績，基本純利按年增加0.8%至22.2億元，計2.7億元物業之淨重估虧損後，列帳純利減少12.8%至19.5億元，每股盈利0.43元，中期股息0.18元。恒隆預期，內地物業組合將繼續成為強勁的增長動力，並繼續物色機會，通過資產優化計劃及資金回收舉措來提高香港物業組合的財務表現。

恒隆地產總收入上升6.6%至53.0億元，物業租賃收入微跌0.2%至49.9億元，並錄得物業銷售收入3.16億元。

香港物業組合收入跌4%至16.2億元，營業溢利則收減6%至13.1億元，租賃邊際利潤率81%。租戶銷售額微升1%。受租金下調影響，香港的零售物業組合收入下跌3%至9.5億元。受減租和為租戶提供租金寬減的影響，銅鑼灣和中環零售組合收入跌9%，租出率下跌4個百分點至94%。位於港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場為社區購物商場，收入均與去年持平。

銅鑼灣和中環零售組合收入跌 9% 康怡淘大持平

內地物業組合的租賃收入按人民幣計值增加1%，或按港元計值增加2%，抵銷了香港物業組合4%的跌幅。上海恒隆廣場及上海港匯恒隆廣場在上海經歷兩個月的疫情防控措施後，表現迅速恢復到接近2021年的水平，但上半年收入分別仍跌17%及2%。內地商場組合的收入下跌1%。因防疫措施收緊，次高端商場的收入減少2%，而高端商場則錄得1%的收入跌幅。