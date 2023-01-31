恒隆地產去年基本純利減少4% 派末期息0.6元

恒隆地產（101）公布2022年全年業績，錄得收入103.5億元，按年大致持平，營業溢利按年下跌2%至72.5億元。集團股東應佔基本純利減少4%，至42億元，每股基本盈利為0.93元，派發末期股息每股0.6元，與去年相同。

計及股東應佔物業之淨重估虧損3.63億元後，恒隆地產錄得的股東應佔純利38.4億元，對上年度38.7億元大致持平，相應的每股盈利為0.85元。

恒隆年內物業租賃收入減少3%至100.3億元，跌幅主要受2022年第二季度起人民幣兌港元貶值及上海的商場受疫情影響而於4月和5月停業所致。年內錄得物業娋售入3.16億元。

展望2023年，內地各個「恒隆府」項目將因應市況而陸續公開銷售，武漢「恒隆府」的首批單位預計於今年交付，香港的皓日（The Aperture）的預售收入可望於2023年下半年完成交易後入賬。

內地租賃物業組合料隨疫情高峰的影響消退後再創佳績。上海恒隆廣場和上海港匯恒隆廣場將連同上海以外其他表現強勁的商場，帶動集團的內地業務增長，而在內地的辦公樓組合則可望帶來穩定的增長和收入，香港的租賃物業組合及山頂廣場的業務將受惠於整體消費者情緒升溫。

另外，恒隆集團（010）去年純利上升5%至27.2億元，每股盈利2元。股東應佔基本純利30.02億元，按年增長0.37%，每股基本盈利2.2元。集團派發末期息維持在0.65元。

恒隆地產公布業績前下跌3.1%，半日收報15.1元，成交金額約3,150萬元。恒隆集團下跌0.8%至14.52元，成交金額5,770萬元。