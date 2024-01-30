恒隆業績｜陳啟宗將退任董事長　由兒子陳文博接任

恒隆地產另公布業績，去年盈利按年升3%至39.7億元，派末期息每股0.6元。期內，隨着利息支出淨額上升，基本盈利按年跌1.5%至41.4億元，而該集團去年收入跌約0.3%至近103.2億元，受人民幣兌港幣貶值，以及年內未有錄得物業銷售收入影響。

陳啟宗：樓市暴利日子不再

陳啟宗在《致股東函》中表示，本港正經歷系統性轉變，樓市暴利日子不再，他指不代表經濟不會沒落，但隨內地經濟變差必受影響，尤其樓市正經歷結構性變革，形勢已截然不同。

陳啟宗指，香港應對3年疫情的方式令更多人離港，意味需求下降，但基於經營轉弱，地價和住宅樓價均會受壓，而隨土地供應增加，樓價便會放緩，暴利的日子會一去不復返，這種趨勢經已開始，唯一亮點可能是豪宅市場，因內地許多富人都渴望移居香港，「長遠來說，這個轉變會令香港更具競爭力，只是轉變出現得不太合時，樓價持續下跌，或令我們的經濟雪上加霜。」