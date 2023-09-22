恒隆陳啟宗：樓市暴利日子不再　不代表香港經濟會沒落

恒隆集團（010）日前發表中期報告，董事長陳啟宗在《致股東函》中表示，本港正經歷系統性轉變，樓市暴利日子不再，他指不代表經濟不會沒落，但隨內地經濟變差必受影響，尤其樓市正經歷結構性變革，形勢已截然不同。

陳啟宗：全球市場會繼續萎縮

陳啟宗表示，數十年來，香港是日益全球化的世界中不可或缺的一部分，期間全球經濟增長幾乎從未間斷，但中美鬥法，香港首當其衝，全球經濟會嚴重分化，「香港曾為全球市場穿針引線，人人受惠，如今全球市場已經萎縮，而且會繼續萎縮。香港的商業活動已在放緩，敏感或戰略物品都不再流經香港，人員流動和資金流動都明顯受到美國遏制，故此香港在未來的日子只會惡化。」

他認為，香港確實必須迅速調整及適應，以保一席之地，這個過程無疑充滿挑戰和痛苦，但改變是必要的，察覺不到或不願承認都會帶來禍患。

樓市暴利日子不再

樓市方面，陳啟宗指，香港應對3年疫情的方式令更多人離港，意味需求下降，但基於經營轉弱，地價和住宅樓價均會受壓，而隨土地供應增加，樓價便會放緩，暴利的日子會一去不復返，這種趨勢經已開始，唯一亮點可能是豪宅市場，因內地許多富人都渴望移居香港，「長遠來說，這個轉變會令香港更具競爭力，只是轉變出現得不太合時，樓價持續下跌，或令我們的經濟雪上加霜。」

陳啟宗又預告，恒隆年內大概不會購地，但未來總有一天會有此意，「儘管確實時間很難預測，但團隊會一直留意，而買得對不等於趁低吸納，而是成功購置地段優越、政府發展大綱合理的地塊。」