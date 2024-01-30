恒隆陳啟宗：目前是「保本保命」時候 香港要求穩定先 對內地不用太悲觀｜業績之後

恒隆集團(010)及恒隆地產(101)周二(30日)宣布董事長陳啟宗將於4月退任。對於現時生意環境較為艱難，他於業績會上表示，世界不斷地在改變，而方向不是令人鼓舞，「現在是保本保命嘅時候，不是大發展嘅時候，尤其不要犯大資本支出的錯誤，當然我們都知道好少數的公司，香港有兩、三間資金在手上極大的公司，但如果你不如他們就要小心，要小心為上」。 行政長官李家超宣布今日起至2月28日就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，被問到立法之後香港的經濟會是如何，陳啟宗指出，「你要繁榮嘅基石就要有穩定，冇穩定就冇繁榮，香港要穩定先，唔穩定乜都冇得講」。他稱，「覺得該做的事就去做，我哋做生意嘅人是順應外面嘅環境，而有自己一個策略出來，能夠憑著自己的智慧和努力去做得最好」。

建議港人不妨到南沙買樓 陳啟宗回憶在以過去十年間，每年在內地的房地產論壇上不時提出內房有隱憂，「會出事的但大家只點頭無人行動」。前兩天他遇見兩位對內房非常有認識的朋友，形容他們在有生之年不會見到內地經濟會好轉，他坦言聽到這句說話「大吃一驚，悲觀到不得了，這世界所以有人有機會給別人賺錢，就是因為有像他們那樣的人」。他聽後回想起一句說話，「當地上都是鮮血，就是你入市、進去買東西時候」。不過他隨後補充，不認為今年是入市的好時機，但當這些商界的朋友們那麼悲觀的時候，說不定機會可能回來，可能見底了；惟因為這次的熊市比較複雜，涉及的因素很多，不要太過於隨便的樂觀，亦不需要無謂的悲觀，所以暫時不要行動，他相信市場早晚會回來，內地房地產市場「總會OK的」。