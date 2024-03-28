恒隆陳啟宗：香港與大灣區房價會某程度上趨同　形容內房民企破產因「監管不周」

恒隆地產（101）董事長陳啟宗在2023年年報撰寫《致股東函》，發表對經濟及市場看法，他指，長遠而言，對內地經濟保持樂觀應是合理的；內房方面，他形容內房民企破產因「監管不周」；至於本港樓市，他就認為香港的商業地產租賃收入可能會下調，因愈來愈多人北上消費，致香港與大灣區房價會某程度上趨同。而陳啟宗將於4月26日卸任董事長職務，故這份為他以董事長身份撰寫的最後一份《致股東函》。
陳啟宗：香港與大灣區房價會某程度上趨同
陳啟宗指，香港住宅土地供應長達10年的人為短缺局面正逐漸被打破，由於供應預計充足，他認為樓價不會像過去數年那樣大升，而長遠而言有利於香港競爭力。
他表示，鑑於經濟不景，香港的商業地產租賃收入可能會下調，由於本港與大灣區逐漸實現互聯互通，許多香港巿民願意在周末坐短途列車前往消費。不論服務還是產品，香港與大灣區的價格差異可以很大，而且當地的品質近年來也大大提升。因此，愈來愈多人北上消費，香港本地的銷售額自然會隨之下跌，帶動租金水平下調，從而引致資本價值下降，甚至資本化率擴大。
陳啟宗更指，隨着時間推移，香港與大灣區的房價會某程度上趨同，「這是無可避免的，但對香港的長遠競爭力也不一定是壞事」。他又說，由於整體經濟疲弱，加上西方的地緣政治和地緣經濟夾擊，香港的辦公樓租賃收入很難上漲。
陳啟宗：內房民企破產因「監管不周」
陳啟宗又稱，曾聽某些內地官員說，房地產問題的根源是民營發展商的貪婪。他指，破產的發展商幾乎全都是民企。由於政府明智地不讓國企過度借貸，因此國企從來沒有像民企般放縱。然而，問題癥結不在於商人的貪婪，而在於「監管不周」。
他認為，內地政府的職責正是制訂合適的法規來遏制過度的貪婪，同時避免扼殺市場。他指出，內地市場長期沒有房地產公司破產，紀錄無人匹敵，但這是出於錯誤的原因，「政府不允許技術上已無力償債的公司破產。錯誤地挽救企業只會引致道德風險，鼓勵企業肆意借貸。如果政府總會幫企業擺脫財困，那為何還要審慎行事呢？這也變相鼓勵房企不當地爭相追求規模和速度，忽略盈利和質素」。他又指，內地近數十年來任由問題擴大至全行業，再也無法受控，現在後果嚴重。
陳啟宗補充，若未來10年間中國經濟每年增長3.5%至5%，公司身處的行業在此之上再多2至3個百分點，那麼公司的前景應該相當光明。