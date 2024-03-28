恒隆陳啟宗：香港與大灣區房價會某程度上趨同 形容內房民企破產因「監管不周」

恒隆地產（101）董事長陳啟宗在2023年年報撰寫《致股東函》，發表對經濟及市場看法，他指，長遠而言，對內地經濟保持樂觀應是合理的；內房方面，他形容內房民企破產因「監管不周」；至於本港樓市，他就認為香港的商業地產租賃收入可能會下調，因愈來愈多人北上消費，致香港與大灣區房價會某程度上趨同。而陳啟宗將於4月26日卸任董事長職務，故這份為他以董事長身份撰寫的最後一份《致股東函》。

陳啟宗：香港與大灣區房價會某程度上趨同

陳啟宗指，香港住宅土地供應長達10年的人為短缺局面正逐漸被打破，由於供應預計充足，他認為樓價不會像過去數年那樣大升，而長遠而言有利於香港競爭力。

他表示，鑑於經濟不景，香港的商業地產租賃收入可能會下調，由於本港與大灣區逐漸實現互聯互通，許多香港巿民願意在周末坐短途列車前往消費。不論服務還是產品，香港與大灣區的價格差異可以很大，而且當地的品質近年來也大大提升。因此，愈來愈多人北上消費，香港本地的銷售額自然會隨之下跌，帶動租金水平下調，從而引致資本價值下降，甚至資本化率擴大。

陳啟宗更指，隨着時間推移，香港與大灣區的房價會某程度上趨同，「這是無可避免的，但對香港的長遠競爭力也不一定是壞事」。他又說，由於整體經濟疲弱，加上西方的地緣政治和地緣經濟夾擊，香港的辦公樓租賃收入很難上漲。