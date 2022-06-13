息魔來襲｜環球股匯集體跌 道期挫2% 日圓見5.79

全球股匯齊跌，美國上周五公布5月通脹升8.6%續見40年高，市場憂慮美國聯儲局本周議息或大手加息0.75厘，市場避險情緒升溫，美國10年期債息曾高見3.264厘，是2018年9月曾報3.2635厘後最高，2年期債息曾報3.2453，漲6.4%，見2007年底以來最高！

環球市場顯著震盪，歐洲三大指數今日開市早段急跌，現跌幅介乎1.7%至2.2%，美國道瓊斯工業平均指數期貨現報30,738點，瀉617點或2%，納指期貨報11,507點，下滑360點或3.1%。