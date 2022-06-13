息魔來襲｜環球股匯集體跌 道期挫2% 日圓見5.79

全球股匯齊跌，美國上周五公布5月通脹升8.6%續見40年高，市場憂慮美國聯儲局本周議息或大手加息0.75厘，市場避險情緒升溫，美國10年期債息曾高見3.264厘，是2018年9月曾報3.2635厘後最高，2年期債息曾報3.2453，漲6.4%，見2007年底以來最高！
環球市場顯著震盪，歐洲三大指數今日開市早段急跌，現跌幅介乎1.7%至2.2%，美國道瓊斯工業平均指數期貨現報30,738點，瀉617點或2%，納指期貨報11,507點，下滑360點或3.1%。
印度盧比見歷史新低
外匯市場亦重挫，印度盧比兌一美元跌至紀錄新低，跌穿78關口，曾見78.2838，現報78.0675，跌0.3%，韓圜兌一美元曾報1,288.75，貶值1.59%。日圓兌一美元曾跌穿135水平，低見135.19，挫逾0.5%，是自1998年10月以來新低，現報134.36，跌幅收窄至0.05%，每百日圓兌港元曾報5.79。
另外，日本10年期國債亦一度升穿0.25厘，報0.255厘，突破日本央行政策區間上限之餘，亦將美日息差擴大至約3年最闊。日本央行公布，考慮市場情況，根據需要更改購買金額，額外購買5,000億日圓，5至10年期國債，令日債息回落至0.25厘以下。
比特幣跌逾一成
美國通脹持續升溫升，市場憂慮聯儲局進一步收緊貨幣政策，引發虛擬貨幣及股票等具風險資產被抛售。據coindesk顯示，比特幣(Bitcoin)現報24,386美元，瀉11.3%，見2020年底以來低位，以太幣(Ethereum)報1,239.27美元，挫15.6%，狗狗幣(Dogecoin)報0.055146美元，曾跌17%。