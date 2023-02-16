息魔再來｜ 港美息差逼2.5厘 走資重臨 金管局兩日190億入市

港美1個月拆息差距不斷擴闊並創新高，已逼近2.5厘水平，觸發走資重臨！港元兌一美元持續觸及弱方兌換保證水平，金管局連續兩日入市，合共斥資190億元，昨日更大規模入市涉約148.68億元，是去年5月開始承接港元沽盤以來最多，本港銀行體系結餘今日將進一步跌至約770億元，見約3年低位。分析不排除下月港銀需再跟隨美國加息。

港美息差周二錄創紀錄的約2.457厘，金管局昨出手後，港元1個月同業拆息昨按日回升0.021厘，報2.1422厘，結束6連跌，而美元1個月LIBOR昨曾報4.58786厘，港美息差仍有約2.44厘。

拆息回升 港匯料續弱

早前受惠香港放寬防疫措施、加上內地復常通關，令資金流入本港，港元1個月同業拆息一度突破5厘見15年高，令銀行紛以5厘定存高息吸客及吸資金，惟目前情況卻見逆轉。恒生銀行(011)環球資本市場、經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇指，走資主要涉及港美息差擴闊，隨息差進一步拉闊，套息交易下接錢料將有增無減，港匯則續弱勢，而拆息昨略回升。至於後市走勢，他認為要視乎美國利息去向，美國日前公布1月份通脹按月進一步回落至6.4%，惟高過市場預期的6.2%，聯儲局委員對加息步伐意見有分歧，市場暫無明確方向。他說相信待下月季結及聯儲局議息等因素下，再留意同業拆息、港匯及結餘等，港銀會否加最優惠利率會較清𥇦，短期拆息不會有太大變幅。

不過亦有分析認為，踏入2月港股氣氛開始逆轉，恒生指數持續向下，短期或已見頂，從資金流角度料有資金自港股市場流出，相信拆息已見底並逐步反彈，不排除1個月HIBOR再重上4厘，下月港銀更有機會跟隨美國加息。

港股挫301點 北水買ETF

大市昨稍高開即掉頭倒跌，恒生指數收市報20,812點，失301點或1.4%；恒生科技指數報4,288點，跌41點或1%。主板成交額1,123億元。港股通昨吸資，滬深合共淨買額59.11億元，上海佔22.99億元，深圳佔36.12億元。北水淨沽出4.81億元騰訊控股(700)，卻瘋狂掃入兩大ETF(指數買賣基金)，恒生中國企業(2828)吸資20.1億元，盈富基金(2800)吸32億元，合共淨買52.1億元。