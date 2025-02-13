患癌5年 壽命倒數 David Webb預告關閉Webb-site

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb預告將關閉Webb-site。Webb昨發文，稱自己於2020年6月公開患上前列腺癌後，目前其病情及副作用已令他生活困難，生命已屆以月計、而非年計的階段，並因而安排Webb-site有序關閉。包括由下月底起停止手動收集公司董事、監事及其顧問的資料，自動數據收集亦會隨時停止運作，一旦伺服器關閉時，Webb-site將會消失。 Webb指，患癌後經歷4個治療方案，包括求助海外實驗性治療，他希望自己可以迎來8月的60歲生辰，而唯一的生日願望，是可以再過一個生日。他又指，未預料自己患癌後仍能活到今日，而相關癌症的5年存活率僅30%。

下月底停止手動數據收集 他指，不希望將其無償且虧損的管理工作變成家人—負擔，因而訂下四大計劃將Webb-site有序結束。除下月底停止手動收集資料，董事薪酬數據庫亦只會更新至2024年度財年；自動數據收集如中央結算系統(CCASS)持倉、證監會持牌人士等資料會更新至他去世後第一個10月31日，但他去世後軟件出錯則會提前停止；而網站消失後，大部分文章可在互聯網檔案館找到。 Webb又透露，患癌後曾考慮將數據轉移至香港大學，但國安法立法後，港大高級管理團隊拒絕提案，又指當中原因留待大家參詳。

CCASS倉位變動成炒家尋寶庫 Webb-Site是Webb於1998年創立，主要收集及整合有關上市公司的公開數據，包括董事資料、企業回購及CCASS倉位變動等。由於網站操作簡單，數據一目了然，因此成為財經記者、投資者及金融界人士重要資料搜尋寶庫，尤其CCASS的數據往往暴露大戶手影，最為炒家看重。Webb指，自2003年以來營運數據庫的花費已超過1,000萬元。 抽出謎網震撼 年收巨額股息 Webb最為股民熟悉一役，是2017年按其整合的CCASS數據抽出「謎網50」，揭發50公司互相持股的可疑行為，被點名股份不但大瀉，部分更遭證監會勒令停牌。據聯交所披露，Webb有28隻上市公司的持股紀錄，單計佐丹奴(709)最新持股8,085萬股，上一個財政年度已收息近2,500萬元。