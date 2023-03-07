悶市焦點｜北水包攬四成買盤 中移5日漲11% 瑞銀叫買

中資電訊股連日成市場資金寵兒！港股昨牛皮，惟三大中資電訊股繼續報捷，中國移動(941)及中國聯通(762)更連升5日，前者累漲11.7%，後者累飆17.5%。北水為電訊股重要推手，昨日中移動港股通淨吸資逾5億元，單計買額高達13.6億元，佔昨整體成交額33.8億元的四成。瑞銀報告指，電訊股的盈利動力可在今年延續，而市場仍認為估值合理，因而續叫買。

恒生指數昨悶升35點或0.2%，報20,603點，主板成交額僅1,091億元。市場焦點續落在三大中資電訊身上，中移動昨收報64元，升2元或3.2%，目前其A股較H股仍有近59%溢價；聯通報6.38元，升0.11元或1.8%；中國電信(728)報4.3元，全日漲0.08元或1.9%，A股較H股溢價高近七成。

港股通連續8日吸資

滬深港股通連續4日吸資，昨合共淨買額22.74億元，4日累計合共淨買額152.3億元。中移動昨淨買額5.05億元，為港股中最多，並已連續8日吸資，累計吸資額逾25億元，以港股通持倉逾20億股計，北水已佔中移動約54.5億股流通股份的近37%。另外，中電信在上海淨買額亦有1.38億元，不過聯通則見獲利回吐，昨錄1,176萬元淨走資。