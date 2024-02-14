情人節2024｜可可期貨飆升近40%　送朱古力恐捱貴價

又到一年一度情人節，除了送花外，不少人伴侶準備好吃的朱古力作禮物，但外媒報道，近期可可價格上升，可可期貨飆升近40%，有意購買朱古力給另一半的人恐要捱貴價。

年初以來可可期貨飆升近40%

外媒《CNBC》報道，由於盛產可可豆的加納及科特迪瓦，兩國的作物產量受到天氣條件惡化和疾病挑戰，導致可可價格在上周飆升至歷史新高，而兩國產量佔全球60%。數據顯示，自年初以來，可可期貨價已飆升近40%，曾創下每噸5,874美元的盤中歷史新高。

標普全球可可及糖市場首席研究分析師Sergey Chetvertakov表示，情況導致產量下降，並造成可可供應短缺。他表示，這是可可連續第三年供應不足，並指這種情況在不久將來不會得到改善。