惠普計劃裁員最多一成

個人電腦製造商惠普（HP）宣布，計劃在未來3年內裁員 4,000 至 6,000 人，佔全球員工人數最多1成。惠普在一份聲明中表示，其「面向未來的轉型計劃」將會令集團在未來3年內節省 14 億美元，包括約10億美元因重組成本涉及工人及非工人職位的成本。公告發布後，股價在延長交易時段中升約 1%。

惠普是最新的盈利指引，低於市場預期，意味著集團對前景較悲觀。而截至 10 月底的第四財季收入按年跌 0.8% 至 148 億美元。包括個人電腦在內的個人系統部門收入跌 13% 至 103 億美元，出貨量下降 21%。該部門的消費者收入下滑25%。印刷收入為 45 億美元，下降 7%，出貨量下降 3%。上一季度，個人系統收入下降 3%，打印收入下降 6%。

另一個人電腦製造商戴爾（Dell）早前亦公布第三季收入下跌，其首席財務官Tow Sweet在推特上解釋，通脹及利率上升等宏觀因素將影響來年消費者需求。

惠普重組成本料涉約10億美元

惠普是最新一間因經濟環境而要裁員的科技公司。亞馬遜（Amazon）Facebook 的母公司 Meta、微軟（Microsoft）和 Salesforce 早前已相繼公布大規模裁員。惠普的銷售受惠於疫情期間因為消費者爭相購買電腦在家工作及娛樂，現時開始回落。

根據資料，截至 2021 年 10 月，惠普擁有約 51,000 名員工。集團亦曾於2019年宣布裁員 7,000 至 9,000 人。

惠普預期，調整後第一財季每股收益將介乎 70 美分至 80 美分；2023 財政年度調整後每股收益則料介乎3.20 美元至 3.60 美元，項數據均低於市場預期。